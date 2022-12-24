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40 минут назад

Новак заявил о балансе мирового рынка нефти благодаря решению ОПЕК+

Газета.Ru

Мировой рынок нефти на данный момент стабилизировался благодаря действий ОПЕК+ по поводу сокращения добычи топлива, при этом альянс продолжает держать руку на пульсе. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак заявил о балансе мирового рынка нефти благодаря решению ОПЕК+
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день, на мой взгляд, рынок сбалансирован благодаря тому, что ОПЕК+ принял решение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября до конца этого года и на весь следующий год», — отметил Новак.

По его словам, решение ОПЕК+ было своевременным и верным, так как это действие помогло стабилизировать рынок в период падения спроса зимой и продолжающегося влияния пандемии коронавируса.

Он добавил, что до сих пор на рынок продолжают влиять различные неопределенности, которые связаны с инфляцией, ростом процентных ставок центральными банками. Поэтому последнее время велось внимательное наблюдение за всеми действиями ОПЕК+, происходили ежемесячные встречи ради того, чтобы держать руку на пульсе.

23 декабря Новак выразил мнение, что мировые цены на нефть в 2023 году могут установиться на уровне $70-100 за баррель, но при этом он не исключил всплески.

Рынки,Александр Новак,
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