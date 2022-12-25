В США рекордно сократилась добыча природного газа

Как отмечает Bloomberg, в пятницу из-за снежной бури добыча газа в США сократилась примерно на 10%, или более чем на 280 млн кубометров или, по сравнению с четвергом, что является самым большим спадом добычи за день за более чем десятилетие, при этом внутренний спрос на газ вырос до самых высоких значений с начала 2019 года, передает РИА «Новости».