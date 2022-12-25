Силуанов: Россия не будет поставлять нефть по установленным Западом ценам

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил и президент России», — сказал Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News,

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на введение потолка цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия. В связи с этим Россия готова на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.