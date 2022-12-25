Россия озвучила принципиальную позицию по поставкам нефти Западу

Москва исключает поставки нефти по ценам, которые назначил Запад, заявил в интервью телеканалу Asharq News глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он добавил, что Россия будет искать новые рынки сбыта даже при росте издержек, пишет РИА «Новости».
«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны», - уточнил Силуанов.
Министр подчеркнул, что это исключено. Президент России Владимир Путин прямо заявил, что РФ не будет поставлять нефть в рамках соглашений, в которых указан потолок цен, напомнил он.
Силуанов пояснил, что Россия будет искать новых покупателей нефти, прорабатывать новую логистику, даже в том случае, если это будет дороже.
Принципиальная позиция РФ заключается в том, что страна отказывается от поставок черного золота по продиктованным Западом ценам, резюмировал министр.