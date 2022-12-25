Россия озвучила принципиальную позицию по поставкам нефти Западу

Москва исключает поставки нефти по ценам, которые назначил Запад, заявил в интервью телеканалу Asharq News глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он добавил, что Россия будет искать новые рынки сбыта даже при росте издержек, пишет РИА «Новости».

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«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны», - уточнил Силуанов.

Министр подчеркнул, что это исключено. Президент России Владимир Путин прямо заявил, что РФ не будет поставлять нефть в рамках соглашений, в которых указан потолок цен, напомнил он.

Силуанов пояснил, что Россия будет искать новых покупателей нефти, прорабатывать новую логистику, даже в том случае, если это будет дороже.