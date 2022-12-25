Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Силуанов озвучил принципиальную позицию РФ по потолку цен на нефть

Илья Родин

Москва исключает поставки нефти по ценам, которые назначил Запад, заявил в интервью телеканалу Asharq News глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он добавил, что Россия будет искать новые рынки сбыта даже при росте издержек, пишет РИА «Новости».

Россия озвучила принципиальную позицию по поставкам нефти Западу
Фото: ТАССТАСС

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны», - уточнил Силуанов.

Министр подчеркнул, что это исключено. Президент России Владимир Путин прямо заявил, что РФ не будет поставлять нефть в рамках соглашений, в которых указан потолок цен, напомнил он.

Силуанов пояснил, что Россия будет искать новых покупателей нефти, прорабатывать новую логистику, даже в том случае, если это будет дороже.

Нефть подорожала после введения ЕС потолка цен

Принципиальная позиция РФ заключается в том, что страна отказывается от поставок черного золота по продиктованным Западом ценам, резюмировал министр.

Рынки,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минфин России,ЕС,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители