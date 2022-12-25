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1 час назад

Маск предупредил о риске «массовой паники» на фондовом рынке

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla, SpaceX и Twitter, предостерег людей от долгов под стоимость ценных бумаг. Он отметил, что на фондовом рынке сохраняются риски «массовой паники», пишет Bloomberg.

Маск предупредил о риске «массовой паники» на фондовом рынке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Советую людям не иметь маржинального долга на волатильном фондовом рынке», - пояснил Макс.

Он добавил, что участникам рынка следует подготовиться к неприятным неожиданностям. В противном случае они рискуют попасть в сложную ситуацию.

Илон Маск больше не самый богатый человек мира

Отмечается, что ранее Маск продал акции компании Tesla на $40 млрд. После этого бизнесмен заявил, что прекратит продажу ценных бумаг. Он уточнил, что пауза может продлиться около двух лет.

Рынки,Илон Маск,SpaceX,
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