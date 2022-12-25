Маск предупредил о риске «массовой паники» на фондовом рынке

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla, SpaceX и Twitter, предостерег людей от долгов под стоимость ценных бумаг. Он отметил, что на фондовом рынке сохраняются риски «массовой паники», пишет Bloomberg.

«Советую людям не иметь маржинального долга на волатильном фондовом рынке», - пояснил Макс.

Он добавил, что участникам рынка следует подготовиться к неприятным неожиданностям. В противном случае они рискуют попасть в сложную ситуацию.