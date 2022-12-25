Маск предупредил о риске «массовой паники» на фондовом рынке

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla, SpaceX и Twitter, предостерег людей от долгов под стоимость ценных бумаг. Он отметил, что на фондовом рынке сохраняются риски «массовой паники», пишет Bloomberg.
«Советую людям не иметь маржинального долга на волатильном фондовом рынке», - пояснил Макс.
Он добавил, что участникам рынка следует подготовиться к неприятным неожиданностям. В противном случае они рискуют попасть в сложную ситуацию.
Отмечается, что ранее Маск продал акции компании Tesla на $40 млрд. После этого бизнесмен заявил, что прекратит продажу ценных бумаг. Он уточнил, что пауза может продлиться около двух лет.