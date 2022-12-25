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1 час назад

"Вопрос принципа": Песков высказался о потолке цен на нефть РФ

Илья Родин

Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на какие-либо потолки цен на свои ресурсы, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». Об этом пишет ТАСС.

"Вопрос принципа": Песков высказался о потолке цен на нефть РФ
Фото: ТАССТАСС

Песков пояснил, что любые потолки неприемлемы. По его словам, в настоящее время потолок цен на российские энергоресурсы установлен достаточно высоко.

Вместе с тем, уточнил пресс-секретарь, это вопрос принципа. Попытки искусственно регулировать цены на нефть являются вмешательством в процессы рыночного ценообразования.

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По оценке Пескова, если Москва сегодня согласится на достаточно щедрый потолок, то завтра ей придется смириться с ценой, которая уже будет ущемлять ее интересы.

«Об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что по вопросу о введении потолка цен на нефть высказался глава России Владимир Путин. Он заметил, что Москва выступает категорически против подобных инициатив.

Рынки,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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