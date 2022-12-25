Кувейт отправил в Евросоюз первую партию дизельного топлива, произведенного по специальным стандартам ЕC для зимнего времени года.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Кувейтской национальной нефтяной корпорации.

В отчете указано, что «в Евросоюз отправлена «первая партия дизельного топлива объемом 66 тысяч тонн, произведенного по стандартам европейских рынков».

Это дизельное топливо особого качества, оно прошло несколько исследований на нефтеперерабатывающем заводе в порту Абдалла. В Кувейте надеются, что поставки в Европу «расширят возможности компании по выходу на мировые рынки».