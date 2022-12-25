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52 минуты назад

Кувейт отправил в Евросоюз первую партию дизельного топлива

Майк Габриелян

Кувейт отправил в Евросоюз первую партию дизельного топлива, произведенного по специальным стандартам ЕC для зимнего времени года.

Кувейт отправил в Евросоюз первую партию дизельного топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Кувейтской национальной нефтяной корпорации.

В отчете указано, что «в Евросоюз отправлена «первая партия дизельного топлива объемом 66 тысяч тонн, произведенного по стандартам европейских рынков».

Это дизельное топливо особого качества, оно прошло несколько исследований на нефтеперерабатывающем заводе в порту Абдалла. В Кувейте надеются, что поставки в Европу «расширят возможности компании по выходу на мировые рынки».

Ранее Bloomberg сообщил о небывалом кризисе в Европе без дизельного топлива из России.

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