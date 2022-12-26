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5 часов назад

В ЦБ назвали причины ослабления рубля в декабре

Лера Букина

Снижение курса рубля, наблюдаемое в декабре, обусловлено падением стоимости нефти. Об этом заявил РБК заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

ЦБ объяснил недавнее резкое ослабление рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что на рынке «налицо ухудшение внешних условий». Вместе с тем Заботкин отметил, что сейчас российская валюта находится на уровне, который наблюдался с конца мая.

Текущая динамика станет драйвером роста цен, предупредил собеседник. Как указал

зампред ЦБ, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции около 0,5-0,6%. Вместе с тем, по его словам, речи о мгновенном росте цен не идет. Эти значения растянутся на полгода-год, уточнил Заботкин.

Он указал на исчерпание дезинфляционного вклада того укрепления рубля, которое произошло ранее. В настоящее время, по словам зампреда ЦБ, ужесточения ограничений по капитальному счету не планируется.

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Падение рубля к доллару и евро начало наблюдаться в декабре. Ситуация усугубилась в середине месяца. Доллар 21 декабря поднялся выше 70 рублей, евро – выше 75 рублей. В понедельник, 26 декабря, курс рубля находится у отметки в 68,2 рубля за доллар и в 72,4 рубля - за евро.

Рынки,Алексей Заботкин,Банк России,
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