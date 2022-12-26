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3 часа назад

СМИ: в ФРГ цены на бензин и дизель выросли за год до рекордных показателей

ТАССиещё 1

Цены на бензин и дизель в Германии продемонстрировали рекордный рост в 2022 году. Таковы подсчеты Общегерманского автомобильного клуба, сообщает в понедельник информационный портал Tagesschau.

СМИ: в ФРГ цены на бензин и дизель выросли за год до рекордных показателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость бензина типа E10 в среднем за год выросла до €1,86 за литр, а дизеля - до €1,95. Еще никогда цены на заправках не были такими высокими, отмечает Tagesschau. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году: десять лет назад E10 стоил €1,5, а дизель - €1,4.

В качестве основных причин роста цен на заправках в статье называются российская специальная военная операция на Украине и "связанные с этим санкции Запада".

Согласно официальным данным, инфляция в Германии в ноябре составила 10% в годовом выражении. В октябре показатель равнялся 10,4%, что стало рекордом со времен объединения Германии. В сентябре инфляция была на уровне 10%, в августе - 7,9%. Значительное влияние на нее оказывает рост цен на энергоносители. ФРГ сейчас сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Германское правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Две плавучие регазификационные установки для приема СПГ заработают к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

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