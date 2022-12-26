СМИ: в ФРГ цены на бензин и дизель выросли за год до рекордных показателей

Стоимость бензина типа E10 в среднем за год выросла до €1,86 за литр, а дизеля - до €1,95. Еще никогда цены на заправках не были такими высокими, отмечает Tagesschau. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году: десять лет назад E10 стоил €1,5, а дизель - €1,4.

Согласно официальным данным, инфляция в Германии в ноябре составила 10% в годовом выражении. В октябре показатель равнялся 10,4%, что стало рекордом со времен объединения Германии. В сентябре инфляция была на уровне 10%, в августе - 7,9%. Значительное влияние на нее оказывает рост цен на энергоносители. ФРГ сейчас сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Германское правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Две плавучие регазификационные установки для приема СПГ заработают к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.