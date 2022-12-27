Биржевая стоимость газа в Европе опустилась ниже $900 за тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Такая динамика наблюдается впервые с 13 июня. На открытии торгов цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала на 3,59%, до €80 за 1 МВт•ч, или чуть менее $895,8 за тыс. куб. м. Позднее значения поменялись. По состоянию 11:21 мск стоимость европейского газа поднялась с предыдущей отметки до $81,68 за 1 МВт•ч, или $913.47 за тыс. куб. м.

Газ опускается в цене в связи с теплой зимой на континенте и высокими объемами газа в европейских хранилищах. Заполненность хранилищ, как писало агентство Reuters, на 25 декабря оценивалась в 83,1%.