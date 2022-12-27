Курс доллара превысил психологическую отметку

Курс доллара достиг 70,1100 рубля на торгах Мосбиржи во вторник. Это следует из данных площадки на 13:12 мск. Евро торгуется на уровне 74,5275 рубля, юань – 10,0020 рубля.

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне курс доллара опускался до 68,9 рубля.

В прошлый четверг курс американской валюты превысил 72 рубля, европейской – 77 рублей, китайской – 10 рублей. Иностранные валюты установили максимумы с мая 2022 года.

Ранее эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сказал «Газете.Ru», что декабрь традиционно является худшим для рубля месяцем. У импортеров растет спрос на валюту, что толкает рубль вниз, пояснил он.

Впрочем, эксперт по фондовому рынку холдинга Михаил Зельцер допустил, что курс доллара в скором времени скорректируется, и американская валюта будет торговаться на уровне 70 рублей.