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3 часа назад

Курс доллара вновь превысил 70 рублей на торгах во вторник

Газета.Ru

Курс доллара достиг 70,1100 рубля на торгах Мосбиржи во вторник. Это следует из данных площадки на 13:12 мск. Евро торгуется на уровне 74,5275 рубля, юань – 10,0020 рубля.

Курс доллара превысил психологическую отметку
Фото: ТАССТАСС

Накануне курс доллара опускался до 68,9 рубля.

В прошлый четверг курс американской валюты превысил 72 рубля, европейской – 77 рублей, китайской – 10 рублей. Иностранные валюты установили максимумы с мая 2022 года.

Ранее эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сказал «Газете.Ru», что декабрь традиционно является худшим для рубля месяцем. У импортеров растет спрос на валюту, что толкает рубль вниз, пояснил он.

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Впрочем, эксперт по фондовому рынку холдинга Михаил Зельцер допустил, что курс доллара в скором времени скорректируется, и американская валюта будет торговаться на уровне 70 рублей.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев не исключил, что после Нового года «совершенно точно» начнется откат курса доллара к диапазону в 63-64 рубля. Он не исключил, что откат может начаться и до января 2023 года.

Рынки,Дмитрий Бабин,Михаил Беляев,Московская биржа,
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