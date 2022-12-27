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2 часа назад

Евро поднялся выше 75 рублей

Лера Букина

Во вторник днем основные иностранные валюты усиливают рост к рублю. Курс евро в ходе торгов снова преодолел отметку в 75 рублей, поднявшись на 1,45 рубля за сутки, следует из данных Московской биржи.

Евро поднялся выше 75 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 14:41 мск курс американской валюты поднимается на 1,04 рубля, до 70,33 рубля, курс евро - на 1,34 рубля, до 74,89 рубля. Минутами ранее евро максимально повышался до 75,08 рубля.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил РБК, что снижение курса рубля, наблюдаемое в декабре, обусловлено падением стоимости нефти. Он подчеркнул, что на рынке «налицо ухудшение внешних условий». Вместе с тем Заботкин отметил, что сейчас российская валюта находится на уровне, который наблюдался с конца мая.

Падение рубля к доллару и евро начало наблюдаться в декабре. Ситуация усугубилась в середине месяца. 21 декабря курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Курс доллара преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля.

Курс доллара превысил психологическую отметку

22 декабря курс евро уже преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля.

Рынки,Алексей Заботкин,Банк России,Московская биржа,
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