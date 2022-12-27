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43 минуты назад

Цены на газ в Европе вернулись к отметке 21 февраля

Елена Прошина

Стоимость январских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала до 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе вернулись к отметке 21 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цены показали снижение уже на открытии торгов. Тогда стоимость газа в Европе опустилась на 3%, достигнув 882,1 долларов. К 19:52 топливо торговалось уже на уровне 849,68 долларов. Таким образом, учитывая расчетную цену 26 декабря, которая составляла 909,5 долларов, во вторник цены упали на 7%. Последний раз такой показатель фиксировали 21 февраля 2022 года.

Ранее страны Евросоюза договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за мегаватт в час и начнет действовать с 15 февраля. Данная мера должна оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ.

Цены на газ в Европе резко упали

Напомним, что стоимость топлива в Европе начала расти еще весной 2021 года. Тогда она находилась на уровне в 250-300 долларов за тысячу кубометров. Но уже в начале лета превысила 600 долларов, а осенью — 1000. Рост цены сохранился и в 2022 году, его главным образом спровоцировали опасения по поводу запрета импорта энергоресурсов из России. Стоимость апрельских фьючерсов на газ на этом фоне достигла рекордной отметки в 3892 доллара. Таких показателей в Европе до этого никогда не фиксировали.

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