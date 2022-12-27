Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
2 часа назад

Цены на газ в Европе обвалились

Lenta.ru

В ходе торгов 27 декабря во второй половине дня цены на газ в Европе падали почти до 850 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 22 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе обвалились
Фото: ТАССТАСС

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе в нижней точке достигала 852 долларов за тысячу кубометров, обвалившись более чем на шесть процентов. Впоследствии цены отыграли падение, скорректировавшись до 896 долларов за тысячу кубометров на момент написания материала. Газ дешевеет начиная с 7 декабря.

Несмотря на существенное сокращение поставок из России, стоимость топлива уже ниже, чем год назад в те же сроки. В конце декабря 2021 года газ торговался в районе тысячи долларов за тысячу кубометров.

На падение котировок влияет рекордно высокий за последние годы объем запасов в подземных хранилищах (ПХГ), а также теплая и ветреная погода. Эксперты считают, что мягкие погодные условия помогут смягчить энергетический кризис в регионе.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители