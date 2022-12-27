Цены на золото взлетели

На Нью-Йоркской товарной бирже поднялась стоимость февральских контрактов на золото. Цена составляет 1841,8 доллара за унцию – это максимум с 5 июля 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что в последнем квартале цена золота выросла более чем на 9%. Как утверждает издание, спрос на золото может подниматься из-за ослабления американской национальной валюты. Также на цену могли повлиять сообщения об отмене карантинных ограничений в Китае, который является крупнейшим покупателем золота в мире.