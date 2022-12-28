Европу предупредили о рекордно высокой цене на газ в 2023 году

Стоимость газа в Евросоюзе может находиться у рекордно высокой отметки в предстоящем году. Об этом сообщили в европейской ассоциации стали Eurofer, передает агентство «Прайм».

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Речь идет о первых трех кварталах. Отмечается, что в настоящее время точные прогнозы по ценам на «голубое топливо» отсутствуют, однако в сценарии, рассматриваемом специалистами, стоимость остается на высоком уровне.

Годом ранее стоимость газа на континенте значительно повысилась, однако в текущем году на рынке наблюдались еще более высокие цены. Они демонстрировали максимальные значения.

Вместе с тем по итогам минувшего вторника биржевая стоимость газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров за январские фьючерсы по индексу TTF.

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.