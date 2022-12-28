В среду, 28 декабря, в начале основной сессии Мосбиржи курс доллара превысил 71 рубль, евро поднимался выше 75,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме американская валюта доходила до 71,4 рубля, по состоянию на 10:13 ее курс скорректировался до 70,97 рубля. Евро торгуется на уровне 75,34 рубля.

Российская валюта слабеет с начала декабря, когда вступили в силу эмбарго Евросоюза и потолок цен на морские поставки российской нефти. За это время доллар и евро укрепились на десять рублей.