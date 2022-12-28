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3 часа назад

Курс доллара превысил 71 рубль

Lenta.ru

В среду, 28 декабря, в начале основной сессии Мосбиржи курс доллара превысил 71 рубль, евро поднимался выше 75,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара превысил 71 рубль
Фото: ТАССТАСС

На максимуме американская валюта доходила до 71,4 рубля, по состоянию на 10:13 ее курс скорректировался до 70,97 рубля. Евро торгуется на уровне 75,34 рубля.

Российская валюта слабеет с начала декабря, когда вступили в силу эмбарго Евросоюза и потолок цен на морские поставки российской нефти. За это время доллар и евро укрепились на десять рублей.

Рынки,Московская биржа,ЕС,
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