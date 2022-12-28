Последствия российского ответа на санкции для рынка нефти оценили

«В общем, российский фактор не главный и не определяющий. Кроме того, страна дала не жесткий, а очень рыночный ответ: она отказалась от радикальных ограничений, чтобы не ломать систему ценообразования, за что уже критиковала ЕС ЕС и США. Ответ оказался довольно прагматичным: запрет касается только прописывания в контрактах привязки ценообразования к потолку цен», — сказал аналитик.