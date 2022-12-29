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2 часа назад

В России спрогнозировали экспорт удобрений в 2022 году

Lenta.ruиещё 3

Экспорт российских минеральных удобрений в этом году из-за санкций может сократиться на 15 процентов, рассказал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, пишет ТАСС.

В России спрогнозировали экспорт удобрений в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что еще летом ожидалось падение на 20 процентов. Эксперт объяснил, что в июне-июле производители начали находить новые альтернативные пути поставок. Гурьев добавил, что российские компании начали уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран.

«Следствием западных санкций стало снижение российского экспорта минеральных удобрений в 2022 году, по экспертной оценке, на 15 процентов», — спрогнозировал он.

Ранее специалисты РАПУ рассказали, что по итогам текущего года объем поставок российских удобрений за рубеж может значительно сократиться.

Рынки,Андрей Гурьев,
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