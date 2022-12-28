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45 минут назад

Китай открывает рынок для российского гороха

ТАСС

Китай разрешил поставки российского гороха в страну. Об этом говорится в сообщении Федерального центра развития экспорта "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Китай открывает рынок для российского гороха
Фото: UnsplashUnsplash

"21 декабря 2022 года опубликован список российских предприятий, утвержденных для экспорта гороха в Китай. В перечень вошли 110 производителей и хранителей гороха из Алтайского края, Кемеровской, Брянской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Рязанской областей, Бурятии, Краснодарского и Приморского краев. В настоящее время формируется дополнительный список предприятий", - отмечается в сообщении.

В "Агроэкспорте" напомнили, что 10 октября 2022 года был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к гороху, экспортируемому из России в Китай. В соответствии с документом, к поставкам разрешен горох, включая крупу гороха, предназначенный для потребления в пищу или переработки, но не для семенных целей. Экспорт может осуществляться как бестарным методом (насыпью), так и в упаковке. Поставки разрешены со всей территории России предприятиям, которые одобрены и зарегистрированы китайской стороной.

Эксперты напомнили, что в России благодаря расширению посевных площадей производство гороха стабильно растет и в 2021 году достигло 3,17 млн тонн. Значительная часть урожая идет на экспорт, по объему которого Россия в последние годы занимает второе место в мире. По итогам 2022 года из России на зарубежные рынки были отправлены рекордные 1,2 млн тонн сушеного гороха стоимостью $378 млн. Ключевыми покупателями российской зернобобовой культуры стали Турция, Бангладеш, Италия и Пакистан.

Рынки,Минсельхоз России,
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