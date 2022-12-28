Китай открывает рынок для российского гороха

"21 декабря 2022 года опубликован список российских предприятий, утвержденных для экспорта гороха в Китай. В перечень вошли 110 производителей и хранителей гороха из Алтайского края, Кемеровской, Брянской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Рязанской областей, Бурятии, Краснодарского и Приморского краев. В настоящее время формируется дополнительный список предприятий", - отмечается в сообщении.

В "Агроэкспорте" напомнили, что 10 октября 2022 года был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к гороху, экспортируемому из России в Китай. В соответствии с документом, к поставкам разрешен горох, включая крупу гороха, предназначенный для потребления в пищу или переработки, но не для семенных целей. Экспорт может осуществляться как бестарным методом (насыпью), так и в упаковке. Поставки разрешены со всей территории России предприятиям, которые одобрены и зарегистрированы китайской стороной.