В РФ анонсировали изменение стоимости крепкого алкоголя

«Всегда в кризис спиртных напитков выпивают больше. Плюс в этом году у нас условно населения в России больше: в прошлом году представители среднего класса ездили отдыхать за границу и много пили там. Две-три поездки в год по неделе каждая включают в себя основательное потребление алкоголя. А теперь все это пьется в России», – рассказал он.