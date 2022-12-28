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4 часа назад

В РФ анонсировали изменение стоимости крепкого алкоголя

Елена Прошина

С нового года цена за водку в России увеличится с 261 рубля до 281 рубля за 0,5 литра. Также подорожает и другой крепкий алкоголь. Об этом говорится в приказе Минфина РФ на официальном портале правовой информации.

В РФ анонсировали изменение стоимости крепкого алкоголя
Фото: ТАССТАСС

Подорожание ожидается с 1 января 2023 года. Минимальная отпускная цена на водку у производителей предлагается в 229 рублей против старой цены в 214 рублей. Оптовая цена предлагается в 238 рублей против 222 рубля за 0,5 литра. Помимо водки увеличится цена коньяка – с 480 рублей до 517 рублей за 0,5 литра. Также подорожает и бренди – с 348 рублей до 375 рублей.

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Ранее директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что россияне стали больше пить в 2022 году.

«Всегда в кризис спиртных напитков выпивают больше. Плюс в этом году у нас условно населения в России больше: в прошлом году представители среднего класса ездили отдыхать за границу и много пили там. Две-три поездки в год по неделе каждая включают в себя основательное потребление алкоголя. А теперь все это пьется в России», – рассказал он.

Рынки,Вадим Дробиз,Минфин России,
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