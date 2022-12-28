Игрушки "Хагги Вагги" снимают с продажи в России

Крупные российские маркетплейсы снимают игрушки «Хагги Вагги» с продажи в России. Причиной стало сообщение Роскачества о превышении содержания фенола в таких игрушках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов», – рассказали в Роскачестве.

По данным Роскачества, 89% исследованных игрушек «Хагги Вагги» имели недопустимые превышения по содержанию фенола, иногда превышающие норму более чем в четыре раза. В организации предупреждают, что регулярный контакт с такой игрушкой может привести к сонливости, головным болям и головокружению. Также, как добавили в Роскачестве, абсолютное большинство игрушек продаются на российском рынке бесконтрольно и без сертификатов соответствия.