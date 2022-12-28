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3 часа назад

Маркетплейсы снимают «Хагги Вагги» с продажи в России

Елена Прошина

Крупные российские маркетплейсы снимают игрушки «Хагги Вагги» с продажи в России. Причиной стало сообщение Роскачества о превышении содержания фенола в таких игрушках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Игрушки "Хагги Вагги" снимают с продажи в России
Фото: ТАССТАСС

«Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов», – рассказали в Роскачестве.

Там также уточнили, что прочие интернет-магазины также рассматривают возможность снять игрушки с продажи.

Как рассказали в ведомстве, мониторинг рынка игрушек показал, что из-за высокой популярности игрушек «Хагги Вагги» рынок заполонили низкокачественные товары китайского производства.

По данным Роскачества, 89% исследованных игрушек «Хагги Вагги» имели недопустимые превышения по содержанию фенола, иногда превышающие норму более чем в четыре раза. В организации предупреждают, что регулярный контакт с такой игрушкой может привести к сонливости, головным болям и головокружению. Также, как добавили в Роскачестве, абсолютное большинство игрушек продаются на российском рынке бесконтрольно и без сертификатов соответствия.

Ранее Роскачество выступило за создание инновационной системы аграрного образования.

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