Индекс Мосбиржи за 2022 год упал на 43%, закрывшись на отметке в 2 154,12 пункта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Долларовый индекс РТС снизился на 39,18%, опустившись до уровня 970,60 пункта, следует из данных торгов.

Видео дня

Доллар за год упал на 6,4%, до 69,9 рублей, евро - на 12,09%, до 74,3 рублей.

Геополитика стала определяющим трансформационным фактором для российского рынка в уходящем году. Так, беспрецедентные санкции стран Большой семерки и ЕС в отношении России, а также уход иностранных инвесторов из активов РФ внесли существенные изменения в структуру российского рынка в 2022 году.

"Теперь основной тон настроениям задают не крупные западные фонды, а частные инвесторы. Рынок стал в большей степени подвержен локальным настроениям и более абстрагирован от зарубежных, в том числе ввиду переориентации российской экономики", - пояснила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

При этом санкции и блокировка части золотовалютных резервов повысили актуальность переориентации российских игроков на активы, отличные от доллара и евро.

"Особую популярность приобрел китайский юань, число сделок по которому в паре с рублем на Мосбириже с расчетами "завтра" в конце года превышало аналогичные показатели с долларом и евро. Объем торгов по юаню также был заметно выше аналогичного показателя по доллару и евро", - добавила эксперт.

При этом санкционные условия привели к вынужденной перестройке не только валютных, но и инвестиционных предпочтений участников рынка, некоторые категории которых могут лишиться возможности торговать акциями недружественных юрисдикций.

В течение года отечественная валюта продемонстрировала исторически высокий спектр колебаний - снижаясь на биржевых торгах в марте до отметки в 121,5 рублей за доллар и укрепляясь до 50 рублей за доллар в июне. Рубль смог стабилизироваться, по итогам года укрепившись к основным валютам. Так, доллар за год упал на 6,4%, до 69,9 рублей, евро - на 12,09%, до 74,3 рублей, юань - на 15,41%, до 9,912 рублей.

По мнению Кожуховой, динамика отечественного рынка и в следующем году будет главным образом определяться геополитикой. Российские компании в свою очередь продолжат корректировать свои бизнес-процессы под новые реалии.

"Компании активно переориентировались на Азию и Ближний Восток ввиду введения масштабных санкционных ограничений на нефть, металлы и другие товары из РФ. Изменения коснулись не только географии поставок, но и валют расчета в рамках политики ухода от транзакций в долларах и переориентации на местные валюты", - пояснила аналитик.