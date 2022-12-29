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1 час назад

в России могут ввести законопроект о платежах в криптовалютах

Елена Прошина

Со второго квартала 2023 года в России могут ввести законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах. Подобная мера позволит компаниям платить за некоторые услуги цифровыми валютами, например, за параллельный импорт. Об этом рассказал председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает газета «Известия».

в России могут ввести законопроект о платежах в криптовалютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью изданию он рассказал, что законопроект могут принять в январе-декабре следующего года, следовательно, он начнет действовать со второго квартала 2023 года. В данный момент документ на рассмотрении у Государственной Думы, депутаты пока не могут прийти к единому мнению об инициативе. Аксаков пояснил, что основные разногласия коснулись риска открыть канал «неконтролируемого легального вывода» капитала за границу.

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По его словам, участники обсуждения рассматривают возможность внести в документ дополнительные положения, которые исключат подобную опасность. Эти поправки вполне реально внести ко второму чтению, подчеркнул он.

При этом Аксаков отметил, что при легализации сделок с криптовалютами их проведение могут ограничить санкциями. Однако цифровой рынок устроен так, что оказать на подобные трансакции серьезное давление невозможно.

Рынки,Анатолий Аксаков,Госдума,
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