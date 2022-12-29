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21 минуту назад

Стало известно, для чего в России вводится новый ГОСТ на виски

News.ru

Новые ГОСТы на алкогольную продукцию призваны обеспечить преимущество российских товаров. Они не должны вызвать подорожание продукции на полках магазинов. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков.

Стало известно, для чего в России вводится новый ГОСТ на виски
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

ГОСТы на «спиртные русские традиционные напитки на натуральном сырье» и «виски российский» вступят в силу с 1 января 2023 года. В будущем возможен выход их дополнения. При этом новый стандарт коснется исключительно российской продукции, произведенной из отечественного сырья.

При этом на бутылках может присутствовать соответствующая маркировка. Пока из того, что мы видим — виски из российских дистиллятов может маркироваться и как «виски», и как «виски российский, — рассказал Исаченков.

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Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что дефицита алкоголя в России можно избежать благодаря параллельному импорту. Он напомнил, что еще летом Минпромторг сформировал список брендов, разрешенных для ввоза с помощью «серого» импорта. По словам эксперта, если ретейлеры поскорее самостоятельно обратятся к властям за разрешением на ввоз продукции в Россию, то до проблем с существенной нехваткой алкоголя может и не дойти.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз в свою очередь заявил, что большая часть россиян не заметит дефицита дорогостоящего алкоголя перед Новым годом. По его словам, нехватка на данный момент некритична и может быть легко заменена другими продуктами. Эксперт отметил, что большинство россиян не покупает премиальный алкоголь, им «до лампочки» его отсутствие.

Рынки,Павел Шапкин,Вадим Дробиз,Минпромторг,
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