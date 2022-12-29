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23 часа назад

Мировые центробанки массово начали скупать золото

Лера Букина

Мировые центральные банки продемонстрировали рекордные показатели по покупке золота с начала года. Они приобрели 673 тонны «желтого металла», сообщает Finacial Times.

Мировые центробанки массово начали скупать золото
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом, как отмечает газета, 400 тонн были закуплены в период с июля по сентябрь. Это максимальные с 1967 года значения.

Подчеркивается, что наибольшая доля продаж приходится на Россию и Китай. В публикации говорится, что регуляторы данных страны стремятся диверсификацировать золотовалюные резервы и отойти от доллара.

Ранее РБК проинформировал о рекордном росте импорта золота из России в КНР. Самая существенная динамика наблюдалась в октябре – тогда он увеличился до 2,16 т в натуральном выражении, или до $124,6 млн – в денежном.

Также РИА Новости сообщало, что Россия оказалась на четвертом месте в мире по золотовалютным резервам (ЗВР) по итогам девяти месяцев текущего года. Российские активы оценили в $540 млрд.

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