Мировые центробанки массово начали скупать золото

Мировые центральные банки продемонстрировали рекордные показатели по покупке золота с начала года. Они приобрели 673 тонны «желтого металла», сообщает Finacial Times.

При этом, как отмечает газета, 400 тонн были закуплены в период с июля по сентябрь. Это максимальные с 1967 года значения.

Подчеркивается, что наибольшая доля продаж приходится на Россию и Китай. В публикации говорится, что регуляторы данных страны стремятся диверсификацировать золотовалюные резервы и отойти от доллара.

Ранее РБК проинформировал о рекордном росте импорта золота из России в КНР. Самая существенная динамика наблюдалась в октябре – тогда он увеличился до 2,16 т в натуральном выражении, или до $124,6 млн – в денежном.