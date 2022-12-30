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5 часов назад

Главный индекс Токийской фондовой биржи за год снизился на 9,4%

ТАСС

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei за 2022 год снизился на 9,4% в сравнении с уровнем 2021 года. Об этом свидетельствуют данные последних в этом году торгов, состоявшихся в пятницу.

Главный индекс Токийской фондовой биржи за год снизился на 9,4%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, к концу дня вырос на 0,83 п. п. по сравнению с уровнем 29 декабря и оказался на отметке 26 094,50 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 0,19% - до 1 891,71 пункта.

В свою очередь курс иены в течение года ослаб по отношению к доллару примерно на 15,1%, до 132,5 иены за $1, что выгодно японским компаниям, ориентированным на экспорт. Между тем под влиянием крайне низких ставок кредита курс иены по отношению к доллару ранее временно снизился до самого низкого уровня за последние 30 лет. Это привело к повышению цен на импортные энергоносители, продовольствие и сырье.

20 декабря Банк Японии объявил о повышении верхнего предела ключевой ставки долгосрочного кредита с 0,25% до 0,5%. До сих пор Банк Японии для стимулирования деловой конъюнктуры проводил крайне мягкую финансовую политику, она резко контрастировала с действиями Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, которые существенно повысили кредитные ставки в интересах борьбы с инфляцией. Это делало более выгодными инвестиции в активы, номинированные в долларах и евро, что толкало вниз курс иены.

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