Главный индекс Токийской фондовой биржи за год снизился на 9,4%

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei за 2022 год снизился на 9,4% в сравнении с уровнем 2021 года. Об этом свидетельствуют данные последних в этом году торгов, состоявшихся в пятницу.

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, к концу дня вырос на 0,83 п. п. по сравнению с уровнем 29 декабря и оказался на отметке 26 094,50 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 0,19% - до 1 891,71 пункта.

В свою очередь курс иены в течение года ослаб по отношению к доллару примерно на 15,1%, до 132,5 иены за $1, что выгодно японским компаниям, ориентированным на экспорт. Между тем под влиянием крайне низких ставок кредита курс иены по отношению к доллару ранее временно снизился до самого низкого уровня за последние 30 лет. Это привело к повышению цен на импортные энергоносители, продовольствие и сырье.