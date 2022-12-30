Национальный расчетный депозитарий (НРД) приступил к разблокировке иностранных активов в рамках лицензии Люксембурга, выделив бумаги на Московской бирже, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream. Об этом сообщается в Telegram-канале "Тинькофф инвестиции".

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"НРД приступил к разблокировке иностранных активов в рамках лицензии Люксембурга, которая позволяет вывести бумаги и деньги из Clearstream. Первый шаг - выделение и обособление бумаг на Московской бирже, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream. 28 декабря НРД определил бумаги и прислал брокерам", - указано в сообщении.

"Тинькофф инвестиции" сообщает, что по итогам вчерашних торгов бумаги переведена на неторговые счета, и 30 декабря у инвесторов на некоторых бумагах появились знаки "замочки": продать их будет нельзя. Брокер подчеркивает, что это временная мера.

Следующий шаг - перевод бумаг в другие, свободные от санкций депозитарии.

"НРД соберет список таких депозитариев с 29 декабря до 4 января, мы предоставим ему информацию в указанное время. Согласно лицензии Люксембурга, все активы должны быть выведены до 7 января", - отмечается в сообщении.

Указано, что продажа будет ограничена для акций ряда российских зарубежных холдингов, которые торгуются на Московской бирже. Также переведут на неторговый раздел ряд внебиржевых бумаг.

"Пока НРД переведет на неторговые счета только те бумаги, которые учитываются на его счетах в Clearstream. Это может быть 100% бумаг одного эмитента, а может быть и меньше. Под "замочком" окажется пропорциональная часть бумаг от вашего портфеля", - сообщает брокер.