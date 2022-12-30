Курс евро превысил 77 рублей

По состоянию на 12:17 мск курс европейской валюты поднялся до 77,13 рубля, показав рост на 1,49 рубля. Однако динамика роста замедлилась несколько минут позднее - курс опустился до 76,69 рубля. Курс доллара в те же минуты снизился до 71,23 рубля (-1,31 рубля).

Ранее экономист Денис Ракша заявил в беседе с «Комсомольской правдой», что курс рубля будет демонстрировать падение до лета следующего года. Эксперт подчеркнул, что в 2022 году стоимость иностранной валюты на российском рынке сильно падала, так как в ней не нуждались. Однако рост импорта привел к тому, что ситуация изменилась, отметил специалист. Он также указал на снижение экспорта в связи с сокращением поставок энергоресурсов в страны Европы.