Курс евро превысил 77 рублей

Курс рубля усиливает падение к основным иностранным валютам. Во второй половине дня пятницы, 30 декабря, курс евро преодолел отметку в 77 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.
Это произошло впервые с 22 декабря.
По состоянию на 12:17 мск курс европейской валюты поднялся до 77,13 рубля, показав рост на 1,49 рубля. Однако динамика роста замедлилась несколько минут позднее - курс опустился до 76,69 рубля. Курс доллара в те же минуты снизился до 71,23 рубля (-1,31 рубля).
Существенное падение рубля к доллару и евро начало наблюдаться в декабре. Ситуация усугубилась в середине месяца.
Ранее экономист Денис Ракша заявил в беседе с «Комсомольской правдой», что курс рубля будет демонстрировать падение до лета следующего года. Эксперт подчеркнул, что в 2022 году стоимость иностранной валюты на российском рынке сильно падала, так как в ней не нуждались. Однако рост импорта привел к тому, что ситуация изменилась, отметил специалист. Он также указал на снижение экспорта в связи с сокращением поставок энергоресурсов в страны Европы.
Как заявил ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, снижение курса рубля, которое начало происходить в декабре, связано с падением стоимости нефти.