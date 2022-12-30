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2 часа назад

Евро превысил 77 рублей

Лера Букина

Курс рубля усиливает падение к основным иностранным валютам. Во второй половине дня пятницы, 30 декабря, курс евро преодолел отметку в 77 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс евро превысил 77 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это произошло впервые с 22 декабря.

По состоянию на 12:17 мск курс европейской валюты поднялся до 77,13 рубля, показав рост на 1,49 рубля. Однако динамика роста замедлилась несколько минут позднее - курс опустился до 76,69 рубля. Курс доллара в те же минуты снизился до 71,23 рубля (-1,31 рубля).

Существенное падение рубля к доллару и евро начало наблюдаться в декабре. Ситуация усугубилась в середине месяца.

Ранее экономист Денис Ракша заявил в беседе с «Комсомольской правдой», что курс рубля будет демонстрировать падение до лета следующего года. Эксперт подчеркнул, что в 2022 году стоимость иностранной валюты на российском рынке сильно падала, так как в ней не нуждались. Однако рост импорта привел к тому, что ситуация изменилась, отметил специалист. Он также указал на снижение экспорта в связи с сокращением поставок энергоресурсов в страны Европы.

Как заявил ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, снижение курса рубля, которое начало происходить в декабре, связано с падением стоимости нефти.

Рынки,Алексей Заботкин,Банк России,Московская биржа,
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