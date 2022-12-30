Доллар рухнул ниже 70 рублей

Рубль укрепляет свои позиции в пятницу днем. Курс доллара в ходе торгов демонстрирует падение ниже уровня в 70 рублей, следует из данных Мосбиржи.

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Курс опустился на 2,15 рубля за сутки.

По состоянию на 14.44 мск доллар опустился на 2,32 рубля, до 69,86 рубля, евро - на 1,55 рубля, до 74,45 рубля.

Утром доллар и евро потеряли 2,5 рубля и 1,5 рубля соответственно. В моменте доллар упал до 70,35 рубля, на минимуме он доходил до 70,29 рубля. Евро опустился до 74,85 рубля.

В декабре наблюдалось существенное падение рубля к доллару и евро. 21 декабря европейская валюта в ходе торгов превысила 75 рублей впервые с 29 апреля. Курс американской валюты преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля.