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19 часов назад

Доллар рухнул ниже 70 рублей

Лера Букина

Рубль укрепляет свои позиции в пятницу днем. Курс доллара в ходе торгов демонстрирует падение ниже уровня в 70 рублей, следует из данных Мосбиржи.

Доллар рухнул ниже 70 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс опустился на 2,15 рубля за сутки.

По состоянию на 14.44 мск доллар опустился на 2,32 рубля, до 69,86 рубля, евро - на 1,55 рубля, до 74,45 рубля.

Утром доллар и евро потеряли 2,5 рубля и 1,5 рубля соответственно. В моменте доллар упал до 70,35 рубля, на минимуме он доходил до 70,29 рубля. Евро опустился до 74,85 рубля.

В декабре наблюдалось существенное падение рубля к доллару и евро. 21 декабря европейская валюта в ходе торгов превысила 75 рублей впервые с 29 апреля. Курс американской валюты преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля.

Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что курс в 2023 году будет находиться на уровне 73–77 рублей за доллар. По его словам, данный курс выгоден экспортерам. Кроме того, благодаря такой динамике экономика развивается хорошими темпами.

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