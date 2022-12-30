Цены на газ в Европе вновь упали ниже $850

Стоимость газа в Европе потеряла 11%. Она упала ниже 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги на уровне 925,2 доллара за тысячу кубометров (–1,9%). К 14.49 мск их цена составила 839,3 доллара (–11%). Ниже отметки в 850 долларов за тысячу кубометров стоимость упала впервые с 21 февраля.

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

Ранее в европейской ассоциации стали Eurofer сообщили, что стоимость газа в Евросоюзе может находиться у рекордно высокой отметки в предстоящем году. Речь идет о первых трех кварталах.