Курс Solana вырос на 22% после поддержки Виталика Бутерина

«Некоторые умные люди говорят мне, что в Solana есть серьезное сообщество умных разработчиков, и теперь, когда ужасные оппортунисты с деньгами ушли, у сети есть светлое будущее. Мне трудно судить со стороны, но я надеюсь, что у сообщества будет шанс на процветание», — написал Бутерин в Twitter.