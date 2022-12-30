Курс Solana вырос на 22% после поддержки Виталика Бутерина

Курс нативной монеты блокчейна Solana (SOL) вырос на 22% после того, как основатель Ethrereum Виталик Бутерин выразил поддержку разработчикам проекта. Вечером 29 декабря SOL поднялась в цене на 22% с $8,18 до $10,02, однако ночью снова начала опускаться. На 13:15 МСК Solana торгуется около отметки $9,18, показывая снижение на 96,5% от своего исторического максимума 6 ноября ($259).
Виталик Бутерин вечером 29 декабря выразил поддержку разработчикам блокчейна Solana, который испытывает трудности, связанные с крахом FTX. Сославшись на авторитетные для него источники, Бутерин заявил, что у проекта есть перспективы развития, поскольку его покинули меркантильные инвесторы, передает РБК.
«Некоторые умные люди говорят мне, что в Solana есть серьезное сообщество умных разработчиков, и теперь, когда ужасные оппортунисты с деньгами ушли, у сети есть светлое будущее. Мне трудно судить со стороны, но я надеюсь, что у сообщества будет шанс на процветание», — написал Бутерин в Twitter.