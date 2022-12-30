Цены на газ в США упали до минимума

Цены на природный газ в США упали до минимума за десять месяцев на фоне менее холодной, чем ожидалось, погоды. Февральские фьючерсы закрылись падением на 3,2 процента, до 146 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.

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При этом на котировки не слишком повлияло опередившее прогнозы сокращение запасов топлива в хранилищах на фоне сильных морозов. Аналитики ожидали падения на 5,7 миллиарда кубометров с 17 по 23 декабря, а снижение составило 6,03 миллиарда.

По оценке Refinitiv, средний спрос на природный газ в США с учетом экспорта в ближайшее время упадет в 1,27 раза при значительном повышении добычи за последние четыре дня.

Цены на газ в Европе также снижаются более чем на пять процентов, до 900 долларов за тысячу кубометров, что ниже, чем в тот же период годом ранее. В понедельник, 26 декабря, стоимость топлива опускалась до 850 долларов. По сравнению с сентябрьскими максимумами газ подешевел почти в четыре раза. Одним из поводов для такой динамики является максимальная за многие годы заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ).