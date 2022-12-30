Криптобиржа Binance добавила поддержку Tron для BUSD

Криптовалютная биржа Binance добавила поддержку блокчейна Tron для BUSD. Теперь операции с нативным стейблкойном платформы доступны в таких сетях, как Polygon, BNB Chain, Ethereum и Avalanche .

Фото: Fomo Fomo

BUSD — это регулируемая стабильная монета с фиатным обеспечением, привязанная к доллару США. По словам представителей биржи, стейблкоин, а также его резервы подлежат строгому регулирующему надзору со стороны Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).

«Обратите внимание, что BUSD выпускается на Ethereum компанией Paxos. Binance предоставляет услугу привязанных токенов для блокировки BUSD на Ethereum и выпускает эквивалентное количество Binance-Peg BUSD в других сетях (BNB Chain, Avalanche and Polygon, TRON и т. д.)», — говорится в блоге компании.