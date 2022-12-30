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17 часов назад

Цены на газ в Европе обвалились до значений февраля

Елена Прошина

Цена январских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала почти на 12%, опустившись ниже 850 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе обвалились до значений февраля
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

За день торгов стоимость газа опускалась до 839 долларов за тысячу кубометров — минимума с 21 февраля. Но на момент написания статьи цены скорректировались до 855 долларов за тысячу кубометров.

Ранее стоимость газа в Европе опускалась ниже 850 долларов 27 декабря.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Предполагается, что топливо в ЕС дешевеет на фоне аномально теплой погоды в этих странах. В частности, в Германии в начале 2023 года обещают около 15 градусов тепла. Если такая погода сохранится в Европе до конца января, то государствам удастся избежать усугубления энергетического кризиса.

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