Цены на газ в Европе обвалились до значений февраля

Цена январских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала почти на 12%, опустившись ниже 850 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
За день торгов стоимость газа опускалась до 839 долларов за тысячу кубометров — минимума с 21 февраля. Но на момент написания статьи цены скорректировались до 855 долларов за тысячу кубометров.
Ранее стоимость газа в Европе опускалась ниже 850 долларов 27 декабря.
Предполагается, что топливо в ЕС дешевеет на фоне аномально теплой погоды в этих странах. В частности, в Германии в начале 2023 года обещают около 15 градусов тепла. Если такая погода сохранится в Европе до конца января, то государствам удастся избежать усугубления энергетического кризиса.