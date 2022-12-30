Цены на газ в Европе обвалились до значений февраля

Цена январских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала почти на 12%, опустившись ниже 850 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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За день торгов стоимость газа опускалась до 839 долларов за тысячу кубометров — минимума с 21 февраля. Но на момент написания статьи цены скорректировались до 855 долларов за тысячу кубометров.

Ранее стоимость газа в Европе опускалась ниже 850 долларов 27 декабря.