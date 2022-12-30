Раскрыта годовая динамика рубля к доллару и евро

За 12 месяцев 2022 года доллар упал к рублю на 6,4%, евро — на 12,09%. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные торгов 30 декабря.

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Отмечается, что на закрытии торгов в пятницу курс доллара составил 74,68 рублей, евро — 84,52 рубля.

Напомним, что с начала Россией спецоперации на Украине доллар резко подскочил, обновив исторический рекорд. В марте на международном валютном рынке Forex он взлетел на 44,2%, достигнув отметки в 177,26 рублей.