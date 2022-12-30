Индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнули к показателям 2008 г.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже за 2022 год снизились в диапазоне от 9% до 33%, это худший результат с 2008 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте торговой площадки.

К концу последней торговой сессии в 2022 году промышленный индекс Dow Jones сократился более чем на 9%. Индекс S&P 500 потерял почти 20%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 33%.