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13 часов назад

Индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже завершили год худшими показателями с 2008 года

ТАСС

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже за 2022 год снизились в диапазоне от 9% до 33%, это худший результат с 2008 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте торговой площадки.

Индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнули к показателям 2008 г.
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К концу последней торговой сессии в 2022 году промышленный индекс Dow Jones сократился более чем на 9%. Индекс S&P 500 потерял почти 20%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 33%.

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Ранее в интервью телеканалу CBS министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессии в американской экономике в 2023 году, однако подчеркнула, что не считает такое развитие событий неизбежным. Йеллен также предположила, что к концу 2023 года будет наблюдаться намного более низкая инфляция, если не произойдет непредвиденных шоков.

Рынки,Джанет Йеллен,
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