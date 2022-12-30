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11 часов назад

Стало известно, какие российские нефтепродукты не подпадут под действие потолка цен

Елена Прошина

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сообщает, что нефтепродукты российского производства не попадут под действие потолка цен, если они прошли «существенную переработку» в другой стране.

Минфин США опубликовал заявление по потолку цен на нефть РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что потолок цен вступает в силу с начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше «в юрисдикции, отличной от Российской Федерации». После прохождения таможенного контроля, когда продукты нефти снова начнут вывозить по воде, ограничение вновь начнёт работать.

Но если нефтепродукты пройдут значительную переработку в «юрисдикции, отличной от РФ», предельная цена к ним также не будет применяться. К такой переработке относят дистилляцию, методы термической переработки, каталитический крекинг, гидроочистку, алкалирование и др. Однако в ведомстве подчеркнули, что смешение нефтепродуктов между собой не будет считаться существенной переработкой.

Потолок цен на нефть: причины введения, как работает, последствия

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение потолка цен на российскую нефть.

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