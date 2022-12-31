ЕС возобновил закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на утро 30 декабря, ПХГ были заполнены на 83,23%, что на 0,04 процентного пункта (п.п.) больше, чем в предыдущий день. Ранее показатель снизился на 0,03 п.п.
Общий объем газа в ПХГ региона составляет около 90,5 миллиарда кубометров газа. За неделю из хранилищ отобрали втрое меньше, чем неделей ранее— около 0,6 миллиарда кубометров.
Снижение отбора связано с установившейся тёплой погодой и выросшей выработкой электроэнергии из ветра, она достигла 34,4% в общем обороте.
Цены на газ на европейской бирже снизились 30 декабря до минимума с февраля. Газовые фьючерсы по индексу TTF завершили год на уровне 805 долларов за тысячу кубометров.
Ранее вице-канцлер ФРГ заявил, что цены на газ в 2023 году будут высокими и снизятся лишь в конце года.