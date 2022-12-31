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16 часов назад

ЕС возобновил закачку газа в подземные хранилища

Майк Габриелян

ЕС возобновил закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

ЕС возобновил закачку газа в подземные хранилища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на утро 30 декабря, ПХГ были заполнены на 83,23%, что на 0,04 процентного пункта (п.п.) больше, чем в предыдущий день. Ранее показатель снизился на 0,03 п.п.

Общий объем газа в ПХГ региона составляет около 90,5 миллиарда кубометров газа. За неделю из хранилищ отобрали втрое меньше, чем неделей ранее— около 0,6 миллиарда кубометров.

Снижение отбора связано с установившейся тёплой погодой и выросшей выработкой электроэнергии из ветра, она достигла 34,4% в общем обороте.

Цены на газ на европейской бирже снизились 30 декабря до минимума с февраля. Газовые фьючерсы по индексу TTF завершили год на уровне 805 долларов за тысячу кубометров.

Ранее вице-канцлер ФРГ заявил, что цены на газ в 2023 году будут высокими и снизятся лишь в конце года.

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