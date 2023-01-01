Украина повысила тариф за прокачку нефти по «Дружбе»

Украина повысила тариф на прокачку нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» до 13,6 евро за тонну, следует из данных на сайте «Транснефти». Эта мера анонсировалась «Укртранснафтой» еще в прошлом ноябре. 1 апреля этот тариф был установлен на уровне 11,5 евро за тонну. Таким образом, с 1 января стоимость услуги выросла более, чем на 18%. Ранее Bloomberg писал, что это связано с «разрушением инфраструктуры Украины». До прошлого повышения тарифа с 1 февраля прошлого года это стоило 8,6 евро за тонну. Комментирует независимый эксперт Дмитрий Лютягин:

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— Рост тарифа связан с аргументацией украинской стороны о том, что издержки на содержание этого трубопровода и на его операционную деятельность существенно выросли в связи с теми действиями, которые происходят на территории Украины, соответственно, оператор решил это переложить на плечи потребителей и продавца.

— Они же могут беспредельно поднимать эти тарифы.

— Потребителей достаточно небольшое количество, по этому трубопроводу в те направления, куда поставляется по нему нефть, это объем порядка 12 млн тонн нефти в год, это небольшой объем — 4-5% того экспорта, который мы осуществляем. Это прилично, с точки зрения поступления в бюджет, и для тех потребителей, как Венгрия, это тоже достаточно важный ресурс, но я бы сильно не драматизировал. Основные сейчас издержки уже заложены в этот тариф, дальнейшее их повышение действительно будет вызывать определенные вопросы. Здесь еще нужно исходить из той позиции, что обычно в содержание инфраструктурных объектов закладываются капитальные и текущие операционные издержки, которые складываются с небольшой маржой, чтобы просто поддерживался этот бизнес. И когда, если посмотреть на ситуацию без специальной военной операции, тарифы на транспортировку должны быть такие же примерно, как по остальной Европе. Мне кажется, на это нужно будет ориентироваться, но сегодняшний день это не есть показатель долгосрочного тренда. Объективно или покупатель, или продавец эти издержки понесет, это или РФ, компании, которые продают в Венгрию, или европейские страны, которые будут ее приобретать.

В прошлом июне ЕС утвердил эмбарго на поставку российской нефти. Оно начало действовать 5 декабря.

Запрет не касается российской сырой нефти, которая поставляется в европейские страны по «Дружбе». По его северной части сырье идет в Германию и Польшу, которые пообещали в одностороннем порядке прекратить российские трубопроводные поставки. По южной — в Чехию, Словакию и Венгрию. Эти страны смогут продолжать закупки в течение неопределенного периода. В то же время тем, кто импортирует нефть по «Дружбе», запрещено перепродавать ее в третьи страны. «Транснефть» уже получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти. Варшава рассчитывает получить 3 млн тонн в этом году, от Германии поступила заявка на первый квартал.