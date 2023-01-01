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7 часов назад

Министр финансов ФРГ полагает, что цены на газ останутся высокими

ТАСС

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил мнение, что стоимость энергоносителей будет оставаться высокой.

Министр финансов ФРГ полагает, что цены на газ останутся высокими
Фото: ТАССТАСС

Линднер в опубликованном в воскресенье в газете Bild am Sonntag интервью заявил, что динамика цен на энергоносители, аналогичная нынешней, "станет новой обыденностью". "Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Уровень цен останется выше [, чем было при поставках из России], но без разрушительных пиков", - отметил министр.

Линднер в очередной раз призвал изучить вопрос добычи в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), который сейчас в Германии запрещен. "Данный запрет следует отменить", - сказал министр. По его словам, ФРГ нужно "использовать собственные запасы нефти и газа".

Средняя цена газа в Европе в декабре составила около $1 272 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре - $1 262. Всего по итогам 2022 года рост цены газа в Европе составил около 10%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах в 2022 году составила порядка $1 400 за 1 тыс. куб. м.

Рынки,Кристиан Линднер,
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