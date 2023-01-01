Министр финансов ФРГ полагает, что цены на газ останутся высокими

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил мнение, что стоимость энергоносителей будет оставаться высокой.
Линднер в опубликованном в воскресенье в газете Bild am Sonntag интервью заявил, что динамика цен на энергоносители, аналогичная нынешней, "станет новой обыденностью". "Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Уровень цен останется выше [, чем было при поставках из России], но без разрушительных пиков", - отметил министр.
Линднер в очередной раз призвал изучить вопрос добычи в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), который сейчас в Германии запрещен. "Данный запрет следует отменить", - сказал министр. По его словам, ФРГ нужно "использовать собственные запасы нефти и газа".
Средняя цена газа в Европе в декабре составила около $1 272 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре - $1 262. Всего по итогам 2022 года рост цены газа в Европе составил около 10%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах в 2022 году составила порядка $1 400 за 1 тыс. куб. м.