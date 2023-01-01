Министр финансов ФРГ полагает, что цены на газ останутся высокими

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил мнение, что стоимость энергоносителей будет оставаться высокой.

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Линднер в опубликованном в воскресенье в газете Bild am Sonntag интервью заявил, что динамика цен на энергоносители, аналогичная нынешней, "станет новой обыденностью". "Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Уровень цен останется выше [, чем было при поставках из России], но без разрушительных пиков", - отметил министр.

Линднер в очередной раз призвал изучить вопрос добычи в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), который сейчас в Германии запрещен. "Данный запрет следует отменить", - сказал министр. По его словам, ФРГ нужно "использовать собственные запасы нефти и газа".