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7 часов назад

Британия полностью отказалась от импорта российского СПГ

Илья Родин

Соединенное Королевство с 1 января 2023 года прекратило импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил МИД Великобритании в Twitter. Об этом пишет ТАСС.

Британия полностью отказалась от импорта российского СПГ
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня [1 января] Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», - говорится в сообщении.

По данным агентства, ранее Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа. Это составляло порядка 4% от общего объема потребления этого вида энергоресурсов. После начала спецоперации Лондон резко сократил импорт российского топлива.

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Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков рассказал, что прекращение поставок российского газа в Великобританию не окажет существенного влияния на экономику двух держав.

Рынки,Игорь Юшков,Владимир Путин,
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