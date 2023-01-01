Британия полностью отказалась от импорта российского СПГ

Соединенное Королевство с 1 января 2023 года прекратило импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил МИД Великобритании в Twitter. Об этом пишет ТАСС.

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«Сегодня [1 января] Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», - говорится в сообщении.

По данным агентства, ранее Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа. Это составляло порядка 4% от общего объема потребления этого вида энергоресурсов. После начала спецоперации Лондон резко сократил импорт российского топлива.