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53 минуты назад

Россияне стали чаще заказывать «мужей на час»

Мария Иванова

В 2022 году в России вырос спрос на «мужей на час», услуги по уборке квартир, ремонту, строительству и бьюти-услуги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервисы по поиску специалистов.

Россияне стали чаще заказывать «мужей на час»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По оценке сервиса YouDo, самой популярной по количеству заданий в 2022 году стала категория «Ремонт и строительство», включающая мастеров на час, специалистов по ремонту и отделочным работам. Спрос на задания в этой категории вырос на 19 процентов.

Названы самые дорогие услуги школьных репетиторов

На 11 процентов на YouDo вырос спрос на услуги косметологии, эпиляции, маникюра, педикюра.

В «Авито Услугах» подсчитали, что в сентябре и октябре 2022 года заметно вырос спрос на услуги мелкого домашнего ремонта. В первые два месяца осени к «мужам на час» на «Авито» обращались на 33 процента чаще, чем в сентябре - октябре 2021-го.

Директор «Авито Услуги» Георгий Акопян рассказал, что в декабре спрос на клининг увеличился на 38 процентов к прошлому году, а объявлений от клинеров стало на 50 процентов больше.

Акопян отметил, что россияне все чаще пользуются услугами клининга для уборки после ремонта, мытья окон, чистки мягкой мебели и для генеральной уборки.

Акопян добавил, что с начала декабря 2022-го спрос на услуги красоты на «Авито» вырос на 65 процентов к прошлому году, а предложений от мастеров стало на 48 процентов больше.

В сервисе «Профи» рассказали, что и в 2021-м, и в 2022 году сантехники возглавили рейтинг самых востребованных специалистов. Второе место заняли репетиторы по математике, а третье досталось мастерам маникюра.

В 2021 году в компании «Авито» рассказали, что услуги «мужей на час», сантехников и электриков вошли в топ-10 услуг, которые россияне ищут в интернете. За год специалисты по ремонту выполнили 35 миллионов заказов, а их выручка достигла 910 миллиардов рублей.

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