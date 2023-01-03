Рубль на открытии торгов рухнул к доллару и евро

Российская валюта на открытии торгов Московской биржи во вторник рухнула к доллару по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,9 рубля, к евро обрушилась на 1,01 рубля, а к юаню укрепилась на 1,2 копейки.

Российская валюта на открытии торгов Московской биржи во вторник рухнула к доллару по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,9 рубля, до уровня 71,8 рубля, к евро обрушилась на 1,01 рубля, до 75,2250 рубля, а к юаню укрепилась на 1,2 копейки, до 9,9 рубля, передает ТАСС.