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1 час назад

Российская валюта на открытии торгов Мосбиржи рухнула к доллару на 1,9 рубля и обрушилась к евро на 1,01 рубля

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Российская валюта на открытии торгов Московской биржи во вторник рухнула к доллару по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,9 рубля, к евро обрушилась на 1,01 рубля, а к юаню укрепилась на 1,2 копейки.

Рубль на открытии торгов рухнул к доллару и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская валюта на открытии торгов Московской биржи во вторник рухнула к доллару по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,9 рубля, до уровня 71,8 рубля, к евро обрушилась на 1,01 рубля, до 75,2250 рубля, а к юаню укрепилась на 1,2 копейки, до 9,9 рубля, передает ТАСС.

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В прошлую пятницу рубль укрепился к основным валютам.

Рынки,Прогноз эксперта,Московская биржа,
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