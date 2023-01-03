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1 час назад

Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года

Елена Прошина

Российская валюта в январе 2023 года закрепит свои позиции в противовес декабрьского ослабления. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что евро, доллар и юань закончили 2022 год гораздо большим, чем предсказывали аналитики, укреплением к курсу рубля. Сыроваткин пояснил, что подобная ситуация на рынке может сыграть роль в укреплении российской валюты.

«Данное обстоятельство создает предпосылки для укрепления российской валюты в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар», — отметил аналитик.

По его словам, укрепление рубля произойдет за счет снижения спроса импортеров на валюту, характерное для начала года, а также ожидаемого всплеска продажи валюты экспортерами. Сыроваткин указал, что в ближайшее время стоит ждать сохранения профицита торгового баланса и компенсации бюджетного дефицита. Последнее реализуется за счет роста внутреннего долга и средств ФНБ, девальвации не ожидается. Эксперт подчеркнул, что все эти события сделают рубль более устойчивым: существенных колебаний до конца 2023 года не будет, хотя под конец может произойти некоторое ослабление.

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