Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года

Он рассказал, что евро, доллар и юань закончили 2022 год гораздо большим, чем предсказывали аналитики, укреплением к курсу рубля. Сыроваткин пояснил, что подобная ситуация на рынке может сыграть роль в укреплении российской валюты.

По его словам, укрепление рубля произойдет за счет снижения спроса импортеров на валюту, характерное для начала года, а также ожидаемого всплеска продажи валюты экспортерами. Сыроваткин указал, что в ближайшее время стоит ждать сохранения профицита торгового баланса и компенсации бюджетного дефицита. Последнее реализуется за счет роста внутреннего долга и средств ФНБ, девальвации не ожидается. Эксперт подчеркнул, что все эти события сделают рубль более устойчивым: существенных колебаний до конца 2023 года не будет, хотя под конец может произойти некоторое ослабление.