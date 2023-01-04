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1 час назад

Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений в 2023 году

BFM.RUиещё 2

В 2023 году оптимальными валютами для сбережений будут китайский юань и гонконгский доллар, если рассматривать подобный инструмент вложений в координатах «риск — доходность». Такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, что с учетом санкционного давления повышается привлекательность валют дружественных стран и занявших нейтральную позицию. Кроме того, растет товарооборот России со странами Азии.

Эксперт также обратил внимание, что лучше приобретать не саму валюту, а финансовые инструменты, номинированные в ней. Например, можно открыть вклад или купить облигации российских корпораций с привязкой к такой валюте, в этом случае доходность будет чуть выше.

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