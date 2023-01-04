Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений в 2023 году

В 2023 году оптимальными валютами для сбережений будут китайский юань и гонконгский доллар, если рассматривать подобный инструмент вложений в координатах «риск — доходность». Такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он объяснил, что с учетом санкционного давления повышается привлекательность валют дружественных стран и занявших нейтральную позицию. Кроме того, растет товарооборот России со странами Азии.

Эксперт также обратил внимание, что лучше приобретать не саму валюту, а финансовые инструменты, номинированные в ней. Например, можно открыть вклад или купить облигации российских корпораций с привязкой к такой валюте, в этом случае доходность будет чуть выше.