Германия назвала условие передачи Украине активов России

Власти Германии поддерживают требование Украины использовать заблокированные российские активы, если их союзники по Евросоюзу поступят так же. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Германия готова использовать миллионов евро в замороженных российских активах, чтобы помочь Украине восстановиться, но только после решения всех юридических вопросов и если союзники по ЕС поступят так же», — говорится в тексте.
При этом, по данным Bloomberg, в правительстве Германии на этот счет есть большие разногласия. В частности, глава МИД ФРГ Анналена Бербок настаивает на конфискации хотя бы части замороженных активов, а министр финансов Кристиан Линднер опасается, что такое развитие событий создаст «опасный прецедент» и приведет европейский власти к юридическим проблемам.
«Правительство канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государства. Вопрос сложный», — отмечается в материале.
Страны ЕС пытаются найти «законные способы» использования активов РФ, но на разбирательства по этому поводу могут уйти годы и в итоге инициатива превратится в символическую, подчеркнули в Bloomberg.