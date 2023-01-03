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1 час назад

Экономист предсказал ослабление доллара в ближайшее десятилетие

Lenta.ru

Экономист, политолог Никита Масленников в беседе с URA.RU предсказал, что в ближайшее десятилетие доллар будет сдавать позиции, а другие валюты будут укрепляться.

Экономист предсказал ослабление доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С долларом сложная ситуация – у него 40 процентов оборота на торговых мировых рынках. Практически 8 из 10 сделок на рынке Forex, где продаются валюты, проходят сейчас в долларах», — сказал Масленников.

Он добавил, что сейчас другой альтернативы доллару нет, и он выполняет функцию меры стоимости.

Цены на газ в Европе резко выросли

Так экономист прокомментировал слова американского политика Джеффри Янга, который заявил, что после поражения США и стран НАТО на Украине западный империализм ждет конец. «Правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс», — предрек он.

Рынки,Никита Масленников,НАТО,Правительство Украины,
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