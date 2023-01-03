Экономист предсказал ослабление доллара

Экономист, политолог Никита Масленников в беседе с URA.RU предсказал, что в ближайшее десятилетие доллар будет сдавать позиции, а другие валюты будут укрепляться.

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«С долларом сложная ситуация – у него 40 процентов оборота на торговых мировых рынках. Практически 8 из 10 сделок на рынке Forex, где продаются валюты, проходят сейчас в долларах», — сказал Масленников.

Он добавил, что сейчас другой альтернативы доллару нет, и он выполняет функцию меры стоимости.