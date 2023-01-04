Цена газа в Европе упала ниже $750 за 1 тыс. куб. м

На старте торгов в среду, 4 января, стоимость газа в Европе упала ниже $750 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. https://www.theice.com/index

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Такая динамика наблюдается впервые с 18 февраля прошлого года. Суммарное падение цены с начала дня оценивается более чем в 3%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $733 за 1 тыс. куб. м, или 67 евро за МВт ч.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование аналитической компании Cornwall Insight, сообщило, что попытки компенсировать дефицит газа не повлияют на снижение цен на голубое топливо в Европе. Отмечалось, что стоимость будет высокой как минимум до конца этого десятилетия.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупреждала Европу, которая добивается независимости от российского газа, о суровой зиме.