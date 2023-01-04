Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Цена газа в Европе упала ниже $750 за 1 тыс. куб. м

Елена Прошина

На старте торгов в среду, 4 января, стоимость газа в Европе упала ниже $750 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. https://www.theice.com/index

Цена газа в Европе упала ниже $750 за 1 тыс. куб. м
Фото: 

Такая динамика наблюдается впервые с 18 февраля прошлого года. Суммарное падение цены с начала дня оценивается более чем в 3%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $733 за 1 тыс. куб. м, или 67 евро за МВт ч.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование аналитической компании Cornwall Insight, сообщило, что попытки компенсировать дефицит газа не повлияют на снижение цен на голубое топливо в Европе. Отмечалось, что стоимость будет высокой как минимум до конца этого десятилетия.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупреждала Европу, которая добивается независимости от российского газа, о суровой зиме.

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

Рынки,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители