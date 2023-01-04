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52 минуты назад

Онлайн-торговле в России предрекли рост в 2023 году

Лера Букина

В минувшем году онлайн-торговля в РФ продемонстрировала существенный рост. В наступившем году она будет также показывать положительную динамику, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, передает агентство «Прайм».

Онлайн-торговле в России предрекли рост в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом, по его словам, темпы роста не будут столь высокими, как в 2022-м, считает он. По словам специалиста, на рынке будет наблюдаться активная переориентация покупателей на онлайн при высоком качестве сервиса и достаточном ассортименте.

Соколов оценил рост объема внутреннего рынка интернет-торговли за 9 месяцев прошлого года в 43% (он достиг 3,4 трлн рублей), а увеличение доли интернет-торговли в общем объеме розничных продаж – в 2%.

«Очевидные вызовы 2023 года связаны с параллельным импортом», - заявил Соколов.

По его словам, список товаров параллельного импорта постоянно подвергается изменениям. Специалист заявил, что рынок нуждается в четких правилах формирования перечня. Это позволит избежать ущемления прав тех фирм, которые выстраивают бизнес с учетом брендов, объявивших о сворачивании деятельности, указал Соколов. Он выступает за проработку вопроса по переходному периоду для новых исключений.

Ранее «Известия», ссылаясь на данные Корпорации МСП, сообщили, что с начала пандемии количество торгующих через интернет малых и средних предприятий увеличилось в шесть раз, до 245,9 тыс. Динамика была подтверждена в Минэке.

Рынки,Артем Соколов,Корпорация МСП,
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