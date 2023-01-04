Онлайн-торговле в России предрекли рост в 2023 году

В минувшем году онлайн-торговля в РФ продемонстрировала существенный рост. В наступившем году она будет также показывать положительную динамику, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, передает агентство «Прайм».

При этом, по его словам, темпы роста не будут столь высокими, как в 2022-м, считает он. По словам специалиста, на рынке будет наблюдаться активная переориентация покупателей на онлайн при высоком качестве сервиса и достаточном ассортименте.

Соколов оценил рост объема внутреннего рынка интернет-торговли за 9 месяцев прошлого года в 43% (он достиг 3,4 трлн рублей), а увеличение доли интернет-торговли в общем объеме розничных продаж – в 2%.

«Очевидные вызовы 2023 года связаны с параллельным импортом», - заявил Соколов.

По его словам, список товаров параллельного импорта постоянно подвергается изменениям. Специалист заявил, что рынок нуждается в четких правилах формирования перечня. Это позволит избежать ущемления прав тех фирм, которые выстраивают бизнес с учетом брендов, объявивших о сворачивании деятельности, указал Соколов. Он выступает за проработку вопроса по переходному периоду для новых исключений.